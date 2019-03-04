Ройс: «Боруссия» Д должна показать запредельный уровень для победы

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Напомним, первая встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «шпор».



«Матч, который вошёл в историю, был сыгран на этом стадионе. Думаю, что мы можем сотворить невозможное. Нам важно верить в успех. Понятно, что „Боруссия“ должна показать запредельный уровень. Надо забивать, когда предоставится такая возможность. Важно найти и правильный баланс между защитой и нападением. Мы должны сохранять оптимистичный настрой и усердно работать. Важно избежать ошибок.



Что касается моего состояния, я в порядке. Знал, что не смогу играть все 90 минут в матче с „Аугсбургом“ после трёх пропущенных недель. Появлюсь ли в матче с „Тоттенхэмом“? Посмотрим. Многое будет зависеть от того, как будет складываться игра, как я себя буду чувствовать и что думает тренер», — приводит слова Ройса официальный сайт УЕФА.

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