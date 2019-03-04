Кейн: у дортмундской «Боруссии» потрясающие болельщики

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Напомним, первая встреча команд завершилась со счётом 3:0 в пользу «шпор».



«Нам предстоит ещё один трудный матч на выезде. Мы играли там несколько раз за последние несколько лет. У дортмундской „Боруссии“ потрясающие болельщики. Мы ведём 3:0, и все думают, что мы пройдём дальше, но мы всё ещё должны сыграть в Дортмунде, сделать свою работу и завершить противостояние», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Тоттенхэм Хотспур» состоится завтра, 5 марта, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Ройс: «Боруссия» Д должна показать запредельный уровень для победы