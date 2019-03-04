Фавр: главная задача «Боруссии» в матче с «Тоттенхэмом» — показать максимум

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится завтра, 5 марта. Напомним, что в первом круге английский клуб одержал победу со счётом 3:0.

«Знаем, что у нас трудная задача, но ничего нельзя сказать наперёд. Конечно, главная задача — показать максимум. Всё возможно. Мы должны сыграть очень умно.



Нам не стоит говорить о победе в матче с „Атлетико“ со счётом 4:0. Каждый матч отличается от предыдущего. Первый матч сыгран, и ситуация сейчас совсем иная. Знаем, что мы умеем забивать мячи, но, как я уже сказал, надо сыграть очень умно», — приводит слова Фавра официальный сайт УЕФА.

Матч «Боруссия» — «Тоттенхэм Хотспур» начнётся в 23:00 мск.