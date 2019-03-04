Азмун продемонстрировал свои познания в русском языке

Иранский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун рассказал, что он немного понимает и говорит по-русски.

«Я чуть-чуть понимаю, немного говорю. Просто, давай, „Зенит“!» — приводит слова Азмуна на русском языке официальный «твиттер» «Зенита».

Напомним, что 24-летний Азмун перешёл в «Зенит» в феврале из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в одном матче за петербургский клуб в Российской Премьер-Лиге и стал автором одного забитого мяча. Также на его счету два гола и одна результативная передача в двух матчах Лиги Европы. Контракт иранца с клубом из Санкт-Петербурга действителен до лета 2022 года.

После 18 туров «Зенит», набрав 37 очков, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.