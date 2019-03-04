Филипе Луис может пропустить матч с «Ювентусом» в ЛЧ из-за повреждения

Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» из-за травмы ноги, сообщается на официальном сайте «матрасников».



Напомним, 33-летний бразильский футболист получил повреждение во время матча 26-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (2:0). Защитник был заменён в перерыве встречи. В результате медицинского обследования у Луиса было выявлено повреждение камбаловидной мышцы ноги.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Напомним, первая встреча команд в Мадриде завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Диего Симеоне.

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