«Чемпионат» увековечил комментарии читателей в фотозоне на «Открытие Арене»

На матче 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» спортивный портал «Чемпионат» открыл фотозону на стадионе «Открытие Арена». Объект начал работу под трибуной С и доступен всем болельщикам, имеющим билеты с соответствующим доступом.



Фотозона состоит из двух полотен с изображением стилизованных логотипов «Спартака» и «Чемпионата». Логотип красно-белых собран из 16 ярких комментариев, оставленных читателями под новостями и статьями о команде за последние несколько лет. Логотип «Чемпионата» состоит из 15 фраз о «Спартаке» футболистов, тренеров, известных болельщиков, а также журналистов, произнесенных в эксклюзивных интервью и материалах на сайте.



Объект будет работать на матчах РПЛ до конца сезона. В ближайшее время планируется открытие тематических фотозон на других крупных стадионах в Москве.