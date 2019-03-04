Почеттино: «Тоттенхэму» нужно забыть результат первой игры с «Боруссией» Д

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Напомним, первая встреча команд завершилась со счётом 3:0 в пользу «шпор».



«У нас есть хорошая возможность выйти в следующий этап Лиги чемпионов. Конечно, матч будет непростым, и нам нужно забыть результат первой игры. Нам важно начать матч на высоком уровне. Действовать агрессивно с первой минуты, поддерживать высокий темп. Это будет ключом к успеху.



По Эрику Дайеру и Гарри Уинксу решение будем принимать только завтра. Дайер очень долго не играл, наверное, начнет матч в запасе. Что касается Уинкса, тут все станет ясно во вторник», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Кейн: у дортмундской «Боруссии» потрясающие болельщики