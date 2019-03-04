Эдегор может продолжить карьеру в «Аяксе»

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Витесс», может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе», сообщает AS.



По информации источника, голландский клуб рассчитывает приобрести 20-летнего норвежского хавбека в летнее трансферное окно на полноценной основе.



«Аякс»? Кто знает, что будет. Летом вернусь в мадридский «Реал», и посмотрим, что произойдёт", — отметил Эдегор.



Эдегор перешёл из мадридского «Реала» в «Витесс» на правах аренды в 2018 году. В нынешнем сезоне норвежский футболист принял участие в 21 матче в чемпионате Нидерландов, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Напомним, главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.

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