«Бавария» заинтересовалась защитником «Кристал Пэлас» Ван-Биссакой

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к защитнику «Кристал Пэлас» Аарону Ван-Биссаке. Об этом сообщает Sky Sports News.

По данным источника, мюнхенский клуб рассматривает возможность приобретения футболиста в летнее трансферное окно.

21-летний Ван-Биссака является воспитанником «Кристал Пэлас». В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги принял участие в 26 матчах и стал автором двух результативных передач. В пассиве игрока четыре жёлтые, а также одна красная карточки. Контракт игрока с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2022 года. Ван-Биссака провёл два матча за молодёжную сборную Англии.

После 29 туров «Кристал Пэлас» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч «орлы» проведут 9 марта на своём поле с «Брайтон энд Хоув Альбион».