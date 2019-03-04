Тальяфико: не бывает хорошего или плохого «Реала», он всегда силён в ЛЧ

Защитник амстердамского «Аякса» Николас Тальяфико поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».



«Задача непростая, но не невозможная. Верю в нашу команду, потому что мы часто забиваем много голов. В каждом матче у нас множество голевых моментов, и если мы их реализуем, то сможем отыграться. Нет хорошего или плохого „Реала“. В Лиге чемпионов они очень сильны, о чем свидетельствуют три победы в турнире подряд. Надо относиться к сопернику с уважением, но одновременно не бояться и биться за каждый мяч.



Мы действительно прекрасно провели первый матч, но подвела реализация моментов. Здорово прессинговали „Реал“, держали мяч. Мне кажется, тогда мы получили хороший урок и многому научились. Нужно сыграть в Мадриде с теми же настроем и страстью. Вера в себя есть у каждого футболиста. Вера — это последнее, что теряет человек. Мы полны решимости проявить себя. Нужно показать хороший футбол, работать всей командой на протяжении 90 минут», — приводит слова Тальяфико официальный сайт УЕФА.

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