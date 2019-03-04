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Тальяфико: у Аргентины есть лучший игрок в мире, но мы не можем это использовать

Тальяфико: у Аргентины есть лучший игрок в мире, но мы не можем это использовать
Футбол / Южная Америка

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико считает, что национальная команда не может использовать лучшие качества нападающего Лионеля Месси.

«Месси — лучший игрок в мире, а мы не знаем, как этим воспользоваться. Мы должны найти идею или тренера, который поможет нам понять возможности, которые представляет нам Месси, и навести порядок в команде.

Это не то же самое, что быть лучшим в клубе в течение 15 лет, зная всё. В национальной сборной, либо из-за смены президента, тренера, либо из-за нашей страсти, которая нас ослепляет, мы не можем создать качественный проект уже который год. Это нелегко.

Месси не везёт со сборной. Он достиг трёх финалов, но у нас нет проекта, который, например, есть у „Барселоны“, — приводит слова Тальяфико The World Game.

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