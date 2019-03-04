Рюдигер: Сарри извлёк урок из матча с «Манчестер Сити»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мнением о работе тренера лондонской команды Маурицио Сарри.



«Все адаптировались к новым условиям — и игроки, и тренер. Английская лига отличается от Серии А. Необходимо время для адаптации. Все видели, как мы действовали в матчах с „Тоттенхэм Хотспур“ и „Манчестер Сити“. Это отличается от того, как мы играли в первые 3 месяца. Каждый должен адаптироваться, научиться чему-то. Хорошо, что это произошло именно в этот момент.



Сарри извлёк урок из матча с „Манчестер Сити“. Мы играли высоко, старались прессинговать, владеть мячом, но все помнят, чем это закончилось. Многое зависит от тренера. Он устанавливает тактику, а игроки ей следуют. Это то, что тренеры должны очень хорошо анализировать, прежде чем принимать решение.



Приятно осознавать, что всё ещё в наших руках. Попадание в четвёрку лучших зависит только от нас. Мы начали с победы в матче с „Тоттенхэмом“, а позже обыграли „Фулхэм“. Хотим продолжать в таком же духе», — приводит слова Рюдигера The Sun.

Рюдигер: тренировки Сарри напоминают поход в школу, слушаешь одно и то же