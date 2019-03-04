Зеедорф: уход Роналду не ослабил «Реал»

Главный тренер сборной Камеруна Кларенс Зеедорф, ранее выступавший в составе «Реала», уверен, что переход форвард Криштиану Роналду из стана «сливочных» в «Ювентус» не ослабил мадридский клуб.



«Не верю в то, что уход Роналду сделал „Реал“ слабее. При всём моём уважении к Криштиану, ведь он является невероятным футболистом, но это не так. Да, он бы добавил в копилку „Реалу“ ещё несколько голов. Но я всегда утверждал, что „Реал“ побеждает тогда, когда действует коллективно. Роналду забивал много голов, потому ему создавали достаточно моментов. Он способен уверенно завершать атаки, но не создавать шансы самостоятельно. За его успехами стояла титаническая работа команды.



Бензема — великолепный игрок, который может решить исход матча. Во время финала в Киеве он это и сделал. Кроме того, он много работает на команды, а этого никто не замечает», — приводит слова Зеедорфа El Mundo.

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