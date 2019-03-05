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FA выдвинула обвинения игроку «Вест Хэма» за оскорбление антидопинговой комиссии

FA выдвинула обвинения игроку «Вест Хэма» за оскорбление антидопинговой комиссии
Футбол / Англия

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения в отношении полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Шотландии Роберта Снодграсса за оскорбление в адрес допинг-офицеров, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 31-летний футболист использовал ненормативную лексику в отношении прибывшей на тренировочную базу «Вест Хэм Юнайтед» антидопинговой комиссии. Внеплановая проверка игроков состоялась 6 февраля.

Отмечается, что Снодграсс не прошёл тестирование, так как его фамилия не была указана в списке игроков «Вест Хэма», произвольно выбранных для проверки. Сообщается, что Снодграсс должен ответить на обвинения FA до 18 марта.

Снодграсс выступает в составе «Вест Хэма» с 2017 года. В нынешнем сезоне шотландский игрок принял участие в 27 матча чемпионата Англии, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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