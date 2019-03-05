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Зинченко – в символической сборной февраля в АПЛ по версии WhoScored

Зинченко – в символической сборной февраля в АПЛ по версии WhoScored
Футбол / Англия

Авторитетный статистический сайт WhoScored включил полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в символическую сборную АПЛ по итогам февраля. В прошедшем месяце украинец провёл три матча, в которых отметился двумя результативными передачами.

Оценка Александра – 8.01. Выше только у его партнёров по команде – Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро. У боих по 8.14 балла.

Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. В нынешнем сезоне 22-летний украинский полузащитник отдал три результативные передачи в шести матчах чемпионата Англии. Также на его счету гол в Кубке английской лиги.

Сайт WhoScored при составлении рейтингов учитывает ключевые показатели, включая пасы, отборы, удары по воротам, ошибки и т.д.

Зинченко — лучший игрок матча «Челси» — «Манчестер Сити» по версии WhoScored
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