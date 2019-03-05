Нигматуллин: терять очки будут все, в том числе и «Зенит»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что после возобновления РПЛ фавориты остались неизменными.

«Первый тур после зимнего перерыва довольно интересный получился. Не было пресловутого зимнего футбола. Довелось увидеть и остроатакующую игру, и голы. Так что осталось очень приятное впечатление.

В дальнейшем терять очки будут все, в том числе и «Зенит». Победа «Зенита» над «Уралом» в принципе была предсказуемой. Потому что он изначально был фаворитом в этой встрече. Что касается игры остальных претендентов на первое место, то надо отметить, что достаточно много времени прошло между первой половиной чемпионата и его возобновлением. Состояние команд отличается от того, что было тогда и сегодня.

Конечно же, у всех будет и подъём, и спад. Расклад может поменяться. Думаю, что фавориты все те же — «Зенит» и «Краснодар», но, конечно, в погоне «Спартак» и «Локомотив». Думаю, что и у ЦСКА ещё есть время поправить дела. Несмотря на неудачу в прошедшем матче», — цитирует Нигматуллина Rusfootball.info.