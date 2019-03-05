Овермарс: шансы «Аякса» пройти «Реал» составляют 20%

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом. Первая встреча завершилась победой мадридцев со счётом 2:1.

«Конечно, мы полагаем, что у нас имеется всё для того, чтобы нивелировать преимущество «Реала» и победить. Но счёт первой встречи будет сильно нам мешать. По моему мнению, наши шансы выйти в четвертьфинал составляют 20%, соответственно, шансы «Реала» – 80 %

Это будет очень сложный матч для «Аякса». Все мы знаем, насколько для «Реала» важна Лига чемпионов. Особенно в данный момент, когда это единственный турнир, на победу в котором у них остались шансы», — цитирует Овермарса Marca.

Матч состоится сегодня, 5 марта, в Мадриде. Начало – 23:00 мск.