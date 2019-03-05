«Ювентус» заинтересован в трансфере Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может перейти в «Ювентус», сообщает Tuttosport. По информации издания, туринский клуб рассчитывает, что потерявший место в основе хавбек будет заинтересован в трансфере. Также отмечается, что Флорентино Перес грядущим летом планирует провести перестройку команды. Контракт испанца рассчитан до 2023 года, потому цена за игрока будет достаточно высокой.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось о заинтересованности игрока перебраться в Турин, где надеется добиться значительного прогресса.

В текущем сезоне на счету Асенсио 20 матчей, в которых он отметился голом и пятью результативными передачами. В 2019 году Марко лишь раз вышел в основном составе мадридцев, когда в 24-м туре чемпионата Испании «Реал» проиграл «Жироне» (1:2).