Месси выполнил великолепный трюк с мячом для настольного тенниса

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продемонстрировал свои таланты в настольном теннисе. Во время съёмок рекламного ролика для Pepsi аргентинец должен был сбить с горлышка стоящей на теннисном столе бутылки мячик для пинг-понга. Для исполнения трюка форварду хватило двух ударов.

«Продолжаем веселиться с Pepsi», — прокомментировал трюк в своём «инстаграме» аргентинский форвард.

В текущем сезоне чемпионата Испании на счету Месси 25 голов и 13 результативных передач в 24 играх. «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 60 очков. «Атлетико», идущий вторым, имеет в своём активе 53 балла.

В 1/8 финала Лиги чемпионов 13 марта «Барселона» на «Камп Ноу» проведёт ответный матч с «Лионом». Первая встреча завершилось нулевой ничьей.