Калиниченко – о Глушакове: минус один в центре с «Краснодаром» — это роскошь

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением об игре хавбека москвичей Дениса Глушакова в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Может ли футболист задохнуться за 10 минут рывковой работы? Можно задохнуться и за минуту. Другое дело, как быстро ты восстановишься. Даже «вырванные» отрезки показывают, что он даже не пытается «через не могу» просто бежать. Вот это мне не очень понятно. А это опорная зона, куда он был призван на усиление в концовке.

Не знаю, куда и с какой задачей его выпускали. Говорю о том, что видел. Он часто оказывался в опорной зоне, где был крайне пассивен в отборе. Минус один в центре с «Краснодаром» — это роскошь. Я никого не собираюсь травить, Ханни тоже не блистал», — рассказал Калиниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.