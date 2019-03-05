СМИ: Лукаку обиделся на Погба из-за пенальти и привёл ему в пример Салаха

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку остался недоволен поведением своего партнёра по команде полузащитника Поля Погба в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2), который состоялся 2 марта.



В добавленное время, на 94-й минуте, при счёте 3:2 «красные дьяволы» получили право на пенальти. Лукаку на тот момент имел в активе два гола и мог оформить хет-трик, но Погба, являющийся штатным исполнителем одиннадцатиметровых в команде, решил не уступать удар своему товарищу и исполнил его сам. Вратарь не позволил мячу оказаться в сетке, однако «святым» не хватило времени на попытку сравнять счёт.



Как утверждает The Sun, Лукаку обиделся на Погба из-за этого инцидента. Бельгиец после матча устроил с французом разговор на повышенных тонах, из-за чего в беседу пришлось вмешаться главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру. По словам издания, форвард припомнил хавбеку, с которым он находится в дружеских отношениях, как он поддерживал его, когда команду возглавлял Жозе Моуринью и Погба не всегда проходил в стартовый состав, а также привёл Полю в пример игрока «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который во встрече с «Арсеналом» позволил своему партнёру Роберто Фирмино исполнить пенальти и оформить хет-трик.

«Манчестер Юнайтед» опять выиграл в концовке. Сульшер уже в четвёрке Норвежец разрывает АПЛ.