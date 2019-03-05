Испанский телеканал запустил голосование за лучшего игрока из России в эпоху ЛЧ

Испанский телеканал Movistar+ в своём «твиттере» запустил голосование, в котором предложил пользователям выбрать лучшего российского футболиста в эпоху Лиги чемпионов в её современном формате, то есть начиная с сезона-1992/93.



Среди предложенных вариантов числятся бывший полузащитник «Сельты» и «Реала Сосьедад», а ныне главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, экс-нападающий «Сельты» Александр Мостовой, экс-форвард лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин и бывший хавбек «Порту» Дмитрий Аленичев, в настоящий момент тренирующий «Енисей».



Голосование завершится сегодня поздно вечером, после чего эксперты телеканала обсудят его итоги в студии. В данный момент наибольшее количество голосов в активе имеет Аршавин, а его основным конкурентом является Мостовой.