Бышовец: нет объективных причин не вызывать Ракицкого в сборную Украины

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал невызов защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в национальную команду Украины на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).

«Ракицкий провёл в «Зените» хорошие матчи, поэтому объективных причин не вызывать нет. В целом его опыт, его качество игры соответствуют сборной. Но может быть и такое, что в команде присутствует конкуренция и место отдаётся по спортивному принципу. Тогда это нормально. А если произошло в связи с политическими вопросами, по той причине, что он поехал в чемпионат России, то это очень плохо.

Шевченко — достаточно авторитетный специалист. Для него большое значение имеет то, как выступают его подопечные. Сам же футболист должен продолжать играть и доказывать свою правоту игрой», — цитирует Бышовца «RT на русском».