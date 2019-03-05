Как играет «Тоттенхэм» под руководством Почеттино. Чисто тактический разбор

Александр Журавлёв и журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер в программе «Чисто тактический разбор» попытались разобраться, как играет лондонский «Тоттенхэм Хотспур» под руководством главного тренера Маурисио Почеттино.



Аргентинский специалист возглавил «шпор» в 2014 году после работы в «Эспаньоле» и «Саутгемптоне». Под его руководством лондонская команда провела четыре полноценных сезона и лишь однажды финишировала ниже четвёртого места в английской Премьер-лиге.



После 29 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «Тоттенхэм» располагается на третьей строчке в турнирной таблице и уступает лишь «Манчестер Сити» и «Ливерпулю». Сегодня, 5 марта, «шпоры» проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». В первой встрече подопечные Почеттино разгромили соперника со счётом 3:0.

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