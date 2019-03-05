Клопп: сезон не закончился, и «Ливерпуль» не сдастся

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после выездной ничьей с «Эвертоном» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии рассказал, что его команда не сдастся в борьбе за первое место с «Манчестер Сити».

«Мы позитивны, как мы не можем быть позитивными? Предстоит ещё много, много матчей. Нас сложно победить, что очень важно в футболе. Что касается динамики в турнирной таблице, то она немного изменилась — теперь мы вторые, а „Манчестер Сити“ первый. Сезон не закончился, и мы не сдадимся», — цитирует Клоппа официальный сайт английского клуба.

Подопечные Клоппа после 29 туров набрали 70 очков в таблице чемпионата Англии. Они занимают второе место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на один балл.