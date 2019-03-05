Кияев: видел переписку агентов, выгонять Довбню из «Оренбурга» не собираюсь

Временно исполняющий обязанности президента «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал попавшую в распоряжение «Чемпионата» переписку, приписываемую функционерам Тимур Гурцкая и Марко Трабукки, в которой они обсудили поведение вратаря Александра Довбни.



«Я видел переписку, достаточно эмоциональный текст. Слушайте, у нас о футболе, как и о политике, высказывать мнение может каждый. Да, переписка двух агентов получилась очень резкой, что ещё можно добавить. Соглашусь с тем, что футболист не имел права давать комментарий после того, как я провёл общее собрание команды и тренерского штаба. Если у Довбни был вопрос, то нужно было его задать на месте. А получилось, что он высказал сомнение в прессе, считаю, он поступил нетактично.



Был ли он наказан? Нет, у меня с ним был разговор на этот счёт. Саша всё понял, он вменяемый, образованный и культурный человек, мне кажется, он осознал, что поступил неправильно. Выгонять Довбню не собираюсь. Даже выговора ему не сделали. Скажу больше – заплатили премиальные в полном объёме за первый круг», — цитирует Кияева «Р-Спорт».

Слитые переписки, угрозы анонимов и деньги. Скандал в «Оренбурге» Неужели Трабукки и Гурцкая настолько всемогущи, что могут «слить» Федотова — открытие РПЛ.