Сафонов подписал новый долгосрочный контракт с «Краснодаром»

Как стало известно «Чемпионату», вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В молодёжном первенстве выступал с 2015 года. Дебютировал в Премьер-Лиге 13 августа 2017 года в матче с пермским «Амкаром», заменив в составе травмированного Андрея Синицына.

Выступал за сборные России среди игроков до 15, 16, 17 и 18 лет. Дебютировал в юношеской сборной 18 марта 2014 года в товарищеском матче с командой Кипра.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист провёл в составе своей команды три матча в Российской Премьер-Лиге, в которых пропустил один мяч. В Лиге Европы Сафонов сыграл три встречи, в которых пропустил три мяча.