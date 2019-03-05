Защитник «Арсенала» Монреаль может бесплатно перейти в «Барселону»

Испанский защитник лондонского «Арсенала» Начо Монреаль может в скором времени вернуться на родину, сообщает Football Espana со ссылкой на Mirror.



Каталонский клуб рассматривает 33-летнего футболиста в качестве сменщика основного левого защитника Жорди Альбы. При этом в случае перехода Монреаль достанется «Барселоне» бесплатно, поскольку летом его контракт с «канонирами» истечёт и игрок приобретёт статус свободного агента.



Ранее сообщалось, что «Арсенал» ведёт с испанцем переговоры о продлении соглашения, однако стороны по-прежнему не достигли договорённости.



Монреаль перешёл в лондонский клуб в 2013 году из «Малаги» и с тех пор успел провести за «канониров» более 227 матчей. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 встречах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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