«Зенит» — «Вильярреал»: встречу будут судить итальянские рефери

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом» обслужит итальянская бригада судей во главе с Джанлуки Рокки. Ему помогут ассистенты Филиппо Мели, Маттео Пассери, Паоло Валери и Маурицио Мариани. Резервным судьёй назначен Джорджо Перетти, сообщает пресс-служба петербургской команды.



Сине-бело-голубые провели 11 матчей при судействе арбитров из Италии, одержав пять побед, трижды сыграв вничью и потерпев три поражения.



Рокки судил встречу квалификации Лиги чемпионов 2014 года против «Стандарда» (3:0, домашняя победа) и матч 1/8 финала турнира против «Бенфики» в 2016-м (0:1, поражение на выезде).



Матч «Зенит» — «Вильярреал» пройдёт 7 марта и начнётся в 20:55 мск.

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