«Боруссия» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция начнётся 5 марта в 23:00

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» – «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В роли его ассистентов выступят Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери – Кевин Блом.



В первом матче команд, который состоялся 13 февраля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, «Тоттенхэм» разгромил «Боруссию» со счётом 3:0.



На групповом этапе «Тоттенхэму» противостояли «Барселона», «Интер» и ПСВ. «Шпоры» финишировали на втором месте, опередив нерадзурри по дополнительным показателям. В свою очередь «Боруссия» заняла первое место в квартете с «Атлетико», «Брюгге» и «Монако».