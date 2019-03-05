«Реал» — «Аякс»: онлайн-трансляция матча начнётся 5 марта в 23:00

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Аякс». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери – Даниэль Зиберт.



В первом матче команд, который состоялся 13 февраля на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, «Реал» выиграл у «Аякса» со счётом 2:1.



На групповом этапе «Аяксу» противостояли «Бавария», «Бенфика» и АЕК. Амстердамская команда финишировала на втором месте, уступив мюнхенцам. «Реал» занял первое место в квартете с «Ромой», «Викторией Пльзень» и ЦСКА.