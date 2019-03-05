Каземиро: Зидан относился к игрокам «Реала» как отец к сыновьям, Солари — тоже

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро рассказал об отношениях между командой и главным тренером Сантьяго Солари и сравнил аргентинского специалиста с бывшим наставником «сливочных» Зинедином Зиданом.



«Было бы несправедливо выделить одного тренера. Моуринью, Анчелотти, Зидан, Бенитес… Каждый из них обладал своими особенностями. У Зидана были близкие отношения с игроками, это было похоже на отношения между отцом и сыновьями. Он был нам другом.



Солари делает то же самое, он честен с каждым из нас. У всех команд бывают спады, это нормально. Сейчас мы прогрессируем. Впереди главный турнир – Лига чемпионов. Нам противостоят сильные соперники, и мы сконцентрированы на победе во всех соревнованиях, хотя это сложно», — цитирует Каземиро Goal.com со ссылкой на Esporte Interativo.

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