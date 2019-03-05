«Зенит»: ожидаем решения следствия по допуску главного врача клуба к Кокорину

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что клуб ждёт решения по допуску главного врача команды к форварду Александру Кокорину, который в настоящее время находится в СИЗО.

«Зенит» ожидает решения следствия по допуску главного врача команды к Александру Кокорину, ранее нами через защиту футболиста были направлены все необходимые документы», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе питерского клуба.

Ранее появилась информация, что Кокорину нанесли ожоги во время лечебных процедур, которые проводились в СИЗО «Бутырка». По словам адвоката футболиста Андрея Ромашова, 10 дней назад врачи «Бутырки» сделали Кокорину электрофорез. В результате процедуры Кокорин получил ожоги кожи и мышечной ткани на ноге и у него началось нагноение.

Напомним, 27-летний Кокорин обвиняется в избиении нескольких человек в Москве. Инцидент произошёл 8 октября прошлого года. В качестве обвиняемых по этому делу также проходят брат Кокорина Кирилл, друг Александр Протасовицкий и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.