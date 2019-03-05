Замглавы ФСИН: онемение ноги у Кокорина? Мало двигается, ест, смотрит телевизор

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что проблемы с ногой арестованного форварда «Зенита» Александра Кокорина связаны с его малоподвижностью и нежеланием заниматься спортом.

«Онемение ноги у Кокорина, о котором заявил адвокат, если и имеет место, то оттого, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес. Вот Мамаев занимается физкультурой, играет в футбол, и у него никаких проблем со здоровьем нет», — цитирует Интерфакс Максименко.



Он подтвердил, что в связи с жалобой на боль в ноге Кокорину были проведены медицинские процедуры, после чего на ноге образовалось лёгкое покраснение, «которое помазали зелёнкой, и оно уже заживает».

Ранее появилась информация, что Кокорину нанесли ожоги во время лечебных процедур, которые проводились в СИЗО «Бутырка». По словам адвоката футболиста Андрея Ромашова, 10 дней назад врачи «Бутырки» сделали Кокорину электрофорез.