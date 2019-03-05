Моуринью — о Погба: если футболист не играет, тренер ему не нравится

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о причинах недопонимания с полузащитником английской команды Полем Погба.



«Мы всегда стараемся найти решения для всех проблем, но есть одна проблема, к которой я не могу найти решения. Когда футболист играет, ему нравится тренер. Но когда он не выходит на поле, тренер ему не нравится. Такова природа, и это невозможно изменить. Это вопрос конкретных личностей, образа мышления. Бывает, что между людьми возникает особая «химия». Из-за этого некоторые игроки выступают на фантастическом уровне только у определённых тренеров, а у других играют хуже.



Я много думал об этом. Необходимо уделять больше внимания тем, кто нам не нравится. Не нужно беспокоиться о тех, кто нам нравится», — цитирует Моуринью AS со ссылкой на beIN Sports.

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