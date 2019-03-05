Хавбек «Вест Хэма», сыгравший три матча за Ирландию, сможет выступать за Англию

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс сможет выступать за сборную Англии, сообщает Independent.ie.



20-летний футболист является уроженцем Лондона, но его родственники родом из Ирландии. Райс на протяжении четырёх последних лет выступал за ирландские сборные различных возрастных категорий, а в прошлом году дебютировал за взрослую национальную команду, успев провести за неё три товарищеских матча.



Тем не менее в связи с неофициальным статусом встреч ФИФА разрешила игроку перебраться в сборную Англии.



Ранее Райс заявил о желании выступать за английскую национальную команду. Хавбек является воспитанником «Вест Хэма» и дебютировал в составе «молотобойцев» в 2017 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах Премьер-лиги, в которых отметился 2 голами.

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