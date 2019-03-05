«Аякс» готов заплатить «Реалу» за Эдегора около € 20 млн

«Аякс» желает усилить свой состав полузащитником мадридского «Реала» Мартином Эдегором. 20-летний футболист в нынешнем сезоне выступает за «Витесс» на правах аренды. Как сообщает Marca, голландский клуб готов заплатить за норвежского игрока около € 20 млн.



При этом издание отмечает, что в «Реале» не планируют расставаться с Эдегором, а самому игроку интересен вариант с переходом в «Аякс».



Эдегор перешёл из мадридского «Реала» в «Витесс» на правах аренды в 2018 году. В нынешнем сезоне норвежский футболист принял участие в 21 матче в чемпионате Нидерландов, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Напомним, что главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.