«Чемпионат» проведёт футбольную игру в рамках своей викторины в Москве

«Чемпионат» и Quiz Time продолжают серию интеллектуальных вечеринок в легендарном Hard Rock Café на Арбате. Новая игра пройдёт 19 марта и будет полностью посвящена футболу. Стартовый свисток – в 20:00 мск.



Участников традиционно ждут шесть раундов: четыре по 15 вопросов, «верю – не верю», капитанский конкурс. Перед началом игры командам раздадут специальные пульты. С их помощью принимаются ответы на вопросы. В игре важен не только правильный ответ, но и скорость его подачи. Во время квиза участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения.



Поностальгируем по футболу детства, вспомним яркие момента футбола юности, проверим знания современных футбольных реалий. Регистрация уже идёт.