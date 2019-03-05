Красич: я завершил карьеру? Нет, об этом ещё рано говорить

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич, в настоящее время находящийся без клуба, опроверг слова своего агента Деяна Йоксимовича, заявившего, что футболист принял решение завершить карьеру.



«Я завершил карьеру? Нет, об этом ещё рано говорить. Если будут предложения до конца сезона, то я ещё поиграю», — сказал Красич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



34-летний Красич является воспитанником сербского клуба «Войводина», цвета которого защищал с 2001 по 2004 год. Затем хавбек перебрался в ЦСКА, где провёл шесть лет и успел дважды стать чемпионом России, четыре раза выиграть Кубок страны и стать обладателем Кубка УЕФА. В 2010 году серб перешёл в «Ювентус», после чего успел поиграть за «Фенербахче» и «Бастию». В 2015 году Красич оказался в гданьской «Лехии», которую покинул в декабре прошлого года.

Красич: я близок к завершению карьеры