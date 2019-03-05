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«Ювентус» провёл переговоры с Гвардиолой

Фото: Catherine Ivill/Getty Images
«Ювентус» провёл переговоры с Гвардиолой
Футбол / Англия

«Ювентус» хочет пригласить на пост главного тренера команды наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой Sport Mediaset.

По данным источника, представители итальянского клуба провели уже две встречи с агентом испанского специалиста Пепе Гвардиолы. Впрочем, переманить Гвардиолу будет очень нелегко, так как его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года, а зарплата составляет € 23 млн в год.

Ещё одним вариантом для «Ювентуса» является экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан, который может согласиться на зарплату в € 7,5 млн в год, которую получает нынешний главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что шансы Аллегри продолжить работу с «Ювентусом» оцениваются не более чем в 25%.

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