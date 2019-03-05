«Милан» ведёт переговоры с Доннаруммой о продлении контракта

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма ведёт переговоры с руководством итальянского клуба о продлении контракта, сообщает Sport Mediaset.



По информации источника, у агента 20-летнего вратаря Мино Райолы отличные отношения с директором «Милана» Леонардо, что может поспособствовать скорому заключению нового контракта. Действующее соглашение Доннаруммы с миланским клубом рассчитано до лета 2021 года.



Напомним, ранее Доннарумма подвергался критике со стороны фанатов «Милана», однако в последних 11 матчах команды голкипер пропустил лишь 3 гола и помог «Милану» подняться на третье место в турнирной таблице Серии А.



Доннарумма выступает в составе основной команды «Милана» с 2015 года. Также голкипер играет за сборную Италии с 2016 года.

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