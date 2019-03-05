Бердыев: Кафанов мне как младший брат. Уверен, ещё вместе поработаем не один год

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал уход из клуба тренера вратарей Виталия Кафанова.



«Виталий Витальевич мне как младший брат. Я не рассматриваю его как коллегу, потому что так долго знаем друг друга. Я помню даже, как он у Валерия Непомнящего в воротах играл. За все эти годы есть только чувство благодарности за его работу. Не нужно много говорить, достаточно просто посмотреть на тот список высококлассных вратарей, которых он вырастил. Он действительно в них душу вкладывает. Решение есть решение, он всё равно останется для меня младшим братом. Мы всегда друг друга поддержим. Уверен, что ещё вместе поработаем не один год», — приводит слова Бердыева официальный сайт клуба.

58-летний Кафанов работал в «Рубине» с 2002 по 2013 год, а затем вернулся в клуб в 2018 году вместе с Бердыевым.