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Бердыев: Кафанов мне как младший брат. Уверен, ещё вместе поработаем не один год

Бердыев: Кафанов мне как младший брат. Уверен, ещё вместе поработаем не один год
Футбол / РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал уход из клуба тренера вратарей Виталия Кафанова.

«Виталий Витальевич мне как младший брат. Я не рассматриваю его как коллегу, потому что так долго знаем друг друга. Я помню даже, как он у Валерия Непомнящего в воротах играл. За все эти годы есть только чувство благодарности за его работу. Не нужно много говорить, достаточно просто посмотреть на тот список высококлассных вратарей, которых он вырастил. Он действительно в них душу вкладывает. Решение есть решение, он всё равно останется для меня младшим братом. Мы всегда друг друга поддержим. Уверен, что ещё вместе поработаем не один год», — приводит слова Бердыева официальный сайт клуба.

58-летний Кафанов работал в «Рубине» с 2002 по 2013 год, а затем вернулся в клуб в 2018 году вместе с Бердыевым.

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