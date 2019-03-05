Генеральный директор «Рубина»: к решению Кафанова относимся с пониманием

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал решение тренера вратарей казанской команды Виталия Кафанова покинуть клуб.



«С Виталием Витальевичем мы всегда остаёмся друзьями. Он уходит из клуба, но мы не расстаёмся. Я знаю, что в любую минуту он поможет нам, если будет нужно. Если понадобится наше плечо, мы всегда рядом. За много лет мы не просто друзьями стали, мы стали одной семьёй. И к любому решению в нашей семье мы всегда относимся с пониманием, поддерживаем его», — приводит слова Сайманова официальный сайт «Рубина».



58-летний Кафанов работал в «Рубине» с 2002 по 2013 год, а затем вернулся в клуб в 2018 году вместе с главным тренером Курбаном Бердыевым. В качестве тренера Кафанов с «Рубином» дважды становился чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2011/2012), а также дважды завоевал бронзовые медали чемпионата России (2003, 2010).

«Рубин» объявил об уходе тренера вратарей Кафанова