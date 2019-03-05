Гончаренко встретился с арендаторами VIP-лож стадиона ЦСКА

Вчера, 4 марта, в одном из ресторанов Москвы состоялась встреча главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко с арендаторами VIP-лож домашнего стадиона «армейцев» «ВЭБ Арены». Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

«Всегда приятно посещать такие встречи. С VIP-болельщиками очень интересно общаться и заводить связи. Несмотря на то что почти все они были в галстуках, мы прекрасно знаем, как здорово они поддерживают нас на стадионах. Ещё участники встречи задали много хороших вопросов, например о том, что является самым тяжёлым в моей работе и как управлять эмоциями футболистов. Мне очень понравилось беседовать с ними», — приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба.

Участники встречи пообщались с Гончаренко в неформальной обстановке и сделали фото на память.