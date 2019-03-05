Президент «Барселоны» поблагодарил покинувшего клуб Сампера

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выразил благодарность полузащитнику Серхи Самперу, который покинул клуб.

«Спасибо, Сампер, за то, что с преданностью защищал цвета „Барселоны“ от Ла Масии до первой команды. „Барселона“ всегда будет твоим домом. Удачи в будущем», — написал Бартомеу в своём «твиттере».

24-летний Сампер является воспитанником «Барселоны», в системе которой находился с 2001 года. В составе основной команды сине-гранатовых хавбек дебютировал в 2014 году. С тех пор Серхи преимущественно выступал за вторую команду каталонцев, а также успел поиграть на правах аренды за «Гранаду» и «Лас-Пальмас».



В нынешнем сезоне Сампер ни разу не появился на поле в матчах Примеры, но успел провести одну встречу в Кубке Испании, выйдя в основном составе на игру 1/16 финала с клубом «Культураль Леонеса» (1:0) и не отметившись результативными действиями.