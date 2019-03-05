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Хадсон-Одои: буду жить с родителями, пока не пойму, что достаточно взрослый

Хадсон-Одои: буду жить с родителями, пока не пойму, что достаточно взрослый
Футбол / Англия

18-летний нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассказал об отношениях с родителями.

«Мама мне постоянно готовит. Да, я всё ещё живу с родителями. Я буду жить с ними до тех пор, пока не пойму, что стал достаточно взрослым и зрелым для самостоятельной жизни.

Мы хорошо общаемся с отцом, я его слушаю. Он сам когда-то играл в футбол и понимает, что для того, чтобы выступать на самом высоком уровне, необходимо от многого отказываться. Он посещает все мои матчи, вне зависимости от того, где они проходят. Он умеет свистеть по-особенному, поэтому я всегда знаю, что он рядом.

Раньше он прикрикивал на меня, заставлял работать больше и усерднее, не отвлекаться на мелочи. Сейчас я понимаю, что он поступал абсолютно правильно. Его советы и наставления помогли мне стать тем, кем я являюсь сейчас», — приводит слова игрока The Independent.

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