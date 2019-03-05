Хадсон-Одои: буду жить с родителями, пока не пойму, что достаточно взрослый

18-летний нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассказал об отношениях с родителями.



«Мама мне постоянно готовит. Да, я всё ещё живу с родителями. Я буду жить с ними до тех пор, пока не пойму, что стал достаточно взрослым и зрелым для самостоятельной жизни.



Мы хорошо общаемся с отцом, я его слушаю. Он сам когда-то играл в футбол и понимает, что для того, чтобы выступать на самом высоком уровне, необходимо от многого отказываться. Он посещает все мои матчи, вне зависимости от того, где они проходят. Он умеет свистеть по-особенному, поэтому я всегда знаю, что он рядом.



Раньше он прикрикивал на меня, заставлял работать больше и усерднее, не отвлекаться на мелочи. Сейчас я понимаю, что он поступал абсолютно правильно. Его советы и наставления помогли мне стать тем, кем я являюсь сейчас», — приводит слова игрока The Independent.

Дзола: не согласен, что Хадсон-Одои получает мало игрового времени в «Челси»