Марокканцам запретят грубо играть против Месси в товарищеском матче с Аргентиной

Стали известны детали контракта товарищеского матча между сборными Марокко и Аргентины, который состоится 26 марта. Об этом сообщает le360.ma.

По данным источника, марокканским футболистам будет запрещено грубо играть против лидера аргентинской сборной Лионеля Месси. Также марокканцам не разрешат фотографироваться с Месси после матча. Запрет коснётся как игроков, так и зрителей.

Организаторы матча не будут сообщать широкой публике название отеля, где разместится делегация сборной Аргентины. Взамен аргентинцы обязуются дать возможность Месси провести на поле не менее 60 минут.

Матч Марокко — Аргентина состоится 26 марта. Встреча состоится в городе Рабат на стадионе «Принц Мула Абдулла», вмещающем 60 тыс. зрителей.