Комиссия ОНК провела проверку состояния Кокорина в СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что комиссия провела проверку состояния нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который получил ожоги во время лечения в СИЗО.

«Мы проверили условия содержания Александра. При нашем посещении он сообщил, что его состояние нормализовалось, показал нам следы ожогов. Они небольшие, нагноения уже нет. С его слов, при проведении медицинской процедуры произошёл сбой аппарата, так как он был достаточно старый. Он отказался от последующих процедур, несмотря на советы врачей. Он по-прежнему жалуется на боль, но уже не такую сильную, чувствует её только во время занятий спортом.



По его заявлению, ему нужна помощь врачей из клиники, где он проходил обследование. Со своей стороны мы составим рекомендации для допуска врачей футбольного клуба «Зенит». Затем нужно одобрение следователя. Медчасть СИЗО пойдёт навстречу Александру и готова предоставить медицинский кабинет.



Могу сказать из наблюдений, что эта травма может привести к негативным последствиям. Он профессиональный футболист, естественно, это его источник заработка, и необходимо всё это организовать оперативно. Мы будем следить за данной ситуацией, всячески содействовать, в том числе и в предоставлении необходимой документации», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.