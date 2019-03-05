Сульшер: в своей лучшей форме «МЮ» способен тягаться с «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».



«Надо забить первый гол и оживить интригу. Случиться может всё, что угодно. Нам нужен хороший план. Все знают, что мы на это способны, мы уже делали подобное. Когда в тебя никто не верит, надо показывать, что у тебя есть характер. Войти в историю — это не мотивация, мотивация — выход в следующий раунд. В своей лучшей форме мы способны тягаться с „ПСЖ“.



Брендон Уильямс — крайний защитник, который может сыграть на обоих флангах. Он впервые полетел с командой. Каждый молодой игрок нашего клуба мечтает сделать то, что получилось у Рашфорда. Завтра у кого-то из них будет отличный шанс.



Когда пропускаешь после стандарта, это всегда разочаровывает. Следующие 10 минут получились плохими. Мы знали об опасных контратаках „ПСЖ“, но в эти 10 минут казалось, они будут забивать в каждой атаке. В пылу борьбы в первом матче мы допустили пару ошибок, и на таком уровне соперники топ-класса за это наказывают. В Премьер-лиге такое иногда может сойти с рук, но не в Лиге чемпионов», — приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.

Сульшер: лучше «МЮ» выиграет у «ПСЖ» со счётом 4:2, чем будет удерживать 2:0