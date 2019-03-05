Источник: Абрамович решил продать Кепу из-за конфликта голкипера с Сарри

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович дал распоряжение продать испанского вратаря Кепу Аррисабалагу из-за конфликта с главным тренером команды Маурицио Сарри. Об этом сообщает El Confidencial.

Напомним, Кепа отказался замениться в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен.), чем привёл Сарри в бешенство. После матча Сарри назвал действия голкипера серьёзной ошибкой и отправил его в запас на один матч, но затем вернул в основу. Впрочем, Абрамович всё равно хочет избавиться от Аррисабалаги, а клуб уже ищет ему замену.

24-летний Аррисабалага перешёл в «Челси» прошлым летом из «Атлетика» за € 80 млн, став самым дорогим вратарём в истории футбола. В нынешнем сезоне в 27 матчах чемпионата Англии испанец пропустил 30 голов.